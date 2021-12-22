كيف تقي نفسك من نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية؟.. «الصحة» توضح

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للوقاية من فيروس كورونا لجميع المواطنين بشكل يومي، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفي إطار سعي الوزارة على الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

أعراض متحور أوميكرون

وكشفت وزارة الصحة والسكان أعراض متحور أوميكرون، وقالت الوزارة في منشور رسمي لها إن الأعراض تشبه نزلات البرد وتتضمن الرشح واحتقان في الحلق وتكسير في العضلات، وطالبت من المواطنين ضرورة توخي الحذر في التعامل مع الفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مشيرا الى أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.

كيفية الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

وحدد وزارة الصحة والسكان كيفية الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، وقالت هناك أربع خطوات للحماية منهم وتتضمن تحصين النفس من خلال اللقاح السنوي ضد الإنفلونزا الوسيلة الأكثر فاعلية للحماية من الإنفلونزا ومضاعفاتها.

وتابعت الوزارة فى تقرير رسمي لها، أن لا بد من غسيل اليدين للحماية من معظم الأمراض بما فيها الإنفلونزا ونزلات البرد، مشيرة إلى تجنب لمس العينين والأنف والفم، مشيرة إلى أن الجراثيم تنتقل إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم على الأرجح.

وطالبت المواطنين بشكل رسمي بتجنب مجاورة المرضى، لافتة إلى أن الإنفلونزا معدية وتنتشر بسهولة فى الأماكن المزدحمة، وتناشد الوزارة المواطنين بضرورة أخذ لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وأعلنت الوزارة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.