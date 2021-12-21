«الصحة» تبدأ تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. اليوم

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة ستبدأ اليوم تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة أرسلت 400 ألف رسالة للمواطنين تفيد بتحديد موعد ومكان الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مؤكدًا توفر جميع اللقاحات التي تم اعتمدها من قبل منظمة الصحة العالمية في مصر سواء للمسافرين أو المواطنين.

الصحة: بدء التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا اليوم

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار: «طعّمنا 53 مليون مواطن بلقاح كورونا ولم يرد للوزارة أى شكوي من ظهور أعراض جانبية خطيرة أو غريبة جرّاء تلقي اللقاح، وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع فى درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو ألم في العضلات أو تنميل أو إحساس بالإرهاق وكل تلك الأعراض طبيعية وهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم».

الدولة توفر لقاحات كورونا لجميع المواطنين

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المواطنين مطالبون بمساعدة الدولة من خلال تلقي اللقاح ولاسيما الجرعة الثالثة المعززة، نظرا لأهميتها فى تعزيز وتنشيط جرعتي اللقاح الأولى والثانية لمواجهة فيروس كورونا وكافة التحورات الجديدة التى تحدث من حين لآخر، لافتًا إلى أن جميع اللقاحات فعّالة أمام متحورات كورونا وإن قلت الفعالية تكون بنسبة بسيطة.

واستعرض الدكتور «حسام عبدالغفار»، أهمية لقاحات كورونا، مشيرا إلى أنّ اللقاحات لا تمنح متلقيها مناعة 100% ولكنها تخفف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة وتخفف الضغط على المنظومة الصحية، مؤكدًا أن اللقاحات هي الوسيلة الآمنة للنجاة من فيروس كورونا، مستشهدا بما حدث في الموجة الرابعة من حيث عدد الإصابات وقلة الوفيات.