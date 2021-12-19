«الصحة» تكشف تفاصيل إصابة 13 مصريا قادمين من جنوب إفريقيا بكورونا

قال مصدر مسؤول بالحجر الصحي بمطار القاهرة، إن الوزارة اكتشفت حالات مصابة بفيروس كورونا قادمة من الدول المنتشر بها متحور أوميكرون، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحالات مصابة بفيروس كورونا وهم مصريون وأعمارهم تتجاوز الثلاثين عاما، ويخضعون حاليا إلى تحاليل التسلل الجيني لمعرفة إصابتهم بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» من عدمه وهم داخل حميات العباسية.

تفاصيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا قادمة من جونب إفريقيا

وكشف المصدر تفاصيل اكتشاف المصابين، وقال «كانوا قادمين على طائرة جوهانسبرغ رقم الطائرة 840 الساعة السابعة ونصف وعددهم 13 وأعراض الإصابة بالفيروس خفيفة وعبارة عن رشح وتكسير في العضلات، ولا يوجد سخونية ظاهرة عليهم، وهم الآن بالعزل، وتم تتبع المخالطين واتخاذ كل التدابير الصحية لهم».

وأضاف المصدر أنه من المبكر الحكم على إصابتهم بأنها متحور أوميكرون، ولكن يتم إجراء كل التحاليل لمعرفة ما إذا كان المتحور الجديد أو متحور آخر، مؤكدا على أن وزارة الصحة والسكان توسعت في إجراء تحاليل التوسع الجيني في مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التشديد على تنفيذ كل التوجيهات التي أصدرتها لجنة كورونا، فيها يتعلق بالحجر الصحي بالمطار خاصة من الدول المتفشي فيها الوباء.

إعلان وزارة الصحة والسكان لحالات أوميكرون في مصر

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت مساء الجمعة في بيان رسمي لها ظهور 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون وتم عزلهم، وكشفت عن الأعراض وقالت، إن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.