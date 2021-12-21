قرار حكومي باعتبار 51 فدانا بالمنيا أرضا أثرية وإعادة تأهيل ترام الرمل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3505 لسنة 2021، باعتبار مسطح الأرض البالغ مساحته «51 فدانا و12 قيراطا و23 سهما»، ناحية زاوية سلطان بمحافظة المنيا أرضا أثرية.

كما أصدر القرار رقم 3508 لسنة 2021 الذي نص على اعتبار مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

ونشر القراران في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليهما من هنــــــا.