3 قرارات حكومية لتعديل تراخيص الصناعات الثقيلة وأعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 45 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

كما أصدر القرار رقم 3506 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعة محطة الشهداء لمعالجة مياه الصرف الصحي بناحية سلامون البحري - كفر عشما مركز الشهداء - محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، والقرار رقم 3518 لسنة 2021، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2020.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.