«لوجي» طفلة «الدادة دودي» بعد خطبتها: نفسي أرجع تاني للفن

قالت رضوى خالد، الشهيرة بالطفلة «لوجي»، إنها تعتزم الرجوع من جديد إلى عالم الفن والتمثيل، ولكنها تنتظر دورا مناسبا لها، مبررة توقفها خلال الفترة الماضية بانشغالها في الدراسة والمذاكرة، لافتة إلى أنها طيلة الفترة الماضية كانت تتلقى عروضا لأداء أدوار ولكنها غير مناسبة لها.

تفاجأت بردود الفعل بعد خطوبتي

وأضافت رضوى خالد، خلال لقاء بتقنية «زووم» ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس في الصف الثالث بكلية التجارة جامعة عين شمس، مشيرة إلى أن أهلها يدعمونها في فكرة العودة من جديد للتمثيل، معربة عن أملها في العودة الفنية بدور قوي من جديد بعد فترة كبيرة من الاختفاء.

وأشارت إلى أنها لم تكن متوقعة بردود فعل رواد السوشيال ميديا على خبر خطبتها، معلقة: «اتفاجئت جداً بردود الأفعال».

وأشارت إلى أن الناس ربطت بين صورتها وهي صغيرة في فيلم «الدادة دودي» وصورة خطبتها وهو ما جعل الناس تربط الأحداث، متابعة «كل ذلك كان صدفة وليس له أي ترتيب».

ولفتت إلى أن ملامح وجهها لم تتغير منذ الصغر، قائلة: «الناس كل ما يشوفوني في الشارع يقولولي: أنتِ لوجي».

تفاصيل الخطوبة

ونشرت رضوى خالد شقيقة الفنان الشاب أحمد خالد، عددًا من صور حفل خطوبتها الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء داخل المنزل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأرفقت «رضوى» على إحدى الصور التي جمعتها بخطيبها، عبارة بالإنجليزية: «لقد فعلناها».

وظهرت رضوى خالد صاحبة شخصية الطفلة لوجي في فيلم «الدادة دودي»، وهي مرتدية فستان مجسم «وان شولدر» باللون الفوشيا، واعتمدت على تسريحة الشعر المموج الانسيابي على كتفيها.

وشاركت رضوى في مجموعة من الأعمال منها، «عريس من جهة أمنية»، و«كشف حساب»، كما عملت في مجموعة من المسلسلات منها «نسيم الروح، عصابة بابا وماما، ريش نعام»، كما ظهرت أيضًا في مسلسل «سرايا عابدين».