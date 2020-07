الدادة دودي و500 Days of Summer من أبرز عروض القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "انتحار صاحب الشقة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "مهمة صعبة جدا" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "المركب" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "الدادة دودي" الساعة 8 مساءً، وفيلم "المصلحة" الصاعة 10 مساءً، والفيلم الرومانسي"غاوي حب" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Duplex الساعة 2 ظهرًا، وفيلم You've Got Mail الساعة 4 مساءً، و500 Days of Summer الساعة 6:30 مساءً، وThe Edge of Seventeen الساعة 8:30 مساءً، وفيلم The Intern الساعة 10 مساءً، وفيلم Carrie الساعة 1 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

عرض مسلسل "الكابوس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "مملكة إبليس" الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزّر فزّر" الساعة 10 مساءً.

DMC

عرض برنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض برنامج "المفاجأة" الساعة 3:50 عصرًا.