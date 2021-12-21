إجراءات وقائية مشددة لفرق التطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حتى غد الأربعاء، واستمرار تطعيم الأطفال من خلال الفرق الطبية الثابتة بالوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة ومكاتب الصحة، والفرق المتنقلة من منزل لآخر، في كافة مراكز المحافظة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التطعيم.

وكيل الوزارة يقدم الشكر للفرق الطبية على جهودهم رغم سوء الأحوال الجوية

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، على مجهودها في العمل اليوم، رغم سوء الأحوال الجوية، ووجه بضرورة بذل قصارى الجهد حتى يصل التطعيم لكل طفل، وتظل مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

مديرية الصحة بدمياط تناشد المواطنين بضرورة تطعيم الأطفال

وناشدت مديرية الصحة بدمياط كافة المواطنين ضرورة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، سواء كانوا مصريين أو وافدين، بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد هذا المرض.

وفي السياق، عقد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعاً مع مديري الإدارات الصحية ومشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإدارات الصحية، والإدارات الفنية بمديرية الشؤون الصحية، حيث تم عرض تقرير عن إنجاز العمل اليومي لكل إدارة صحية على حدة، في خلال اليوم الأول للحملة، وناقش الإيجابيات والسلبيات التي رصدت أثناء سير العمل، لتجنب أي سلبيات، وتذليل أي معوقات خلال الأيام المقبلة للحملة.