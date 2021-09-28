محافظ الشرقية يشيد بمجهود مديرية الصحة في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجهود مديرية الصحة في تنفيذ حملة (معاً نطمئن ... سجل الآن)، والتي تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف السيارات العامة ومحطات القطارات، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم، وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت، لافتًا إلى أن المحافظة قامت بتجهيز 11 سيارة موزعة على مراكز ومدن المحافظة، ومزودة بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت، لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني ونقلهم للمراكز المخصصة لتلقي اللقاح.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء محمد أبو شقة، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وكيل صحة الشرقية: انخفاض المستهدف اليومي لمتطعمين كورونا

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى استمرار عمل القوافل الثابتة والمتحركة بديوان عام المديرية والنوادي ومراكز صحة الأسرة، لاستقبال المواطنين المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أن المستهدف اليومي لتطعيم المواطنين انخفض من 36 ألفا إلى 28 ألفا، نتيجة تكثيف أعمال الفرق المتحركة التي قامت بالمرور على المصالح الحكومية والهيئات والمدارس والجامعة لتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا تنفيذاً لخطة الدولة لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره.

محافظ الشرقية يوجه بسرعة تجهيز مستشفى كبد ههيا وطوارئ فاقوس

كما تطرق الاجتماع لمناقشة موقف مستشفيي كبد ههيا وطوارئ فاقوس ليوجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة نحو تقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترديين عليهما، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم للمنظومة الصحية للحفاظ على صحة المواطن الشرقاوي.