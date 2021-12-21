كم تنتج مصر حاليا من البترول يوميا؟.. مسئول حكومي يجيب

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر تنتج كميات كبيرة من المنتجات البترولية، لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المختلفة التي يتم استخدامها يوميا، والتي يتم أيضا استيراد جزء منها من الخارج لتلبية الاحتياجات التي تزيد عن قيمة الإنتاج المحلي لبعض المواد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الدولة تنتج ما يقرب من 480 ألف برميل زيت خام يوميا، و103 آلاف برميل يوميا من المتكثفات.

وأشار إلى أن الدولة تنتج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، حيث تصل كميات الإنتاج اليومي إلى حوالي 6867 مليون قدم مكعب يوميا.

ولفت إلى أنه يتم إنتاج 3095 طنا من البوتاجاز بشكل يومي، إلى جانب العديد من المنتجات البترولية الأخرى التي تعمل الدولة على إنتاجها.

الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة، إن السنوات السبع الماضية، شهدت تشغيل 7 مشروعات جديدة، بمصافي التكرير ومجمعات تصنيع البترول، بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار.

وأضاف أنه يتم العمل حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات البترولية.

وتحقق مصر جدوى اقتصادية كبرى من خلال توفيرها للأموال الخاصة باستيراد المنتجات البترولية من الخارج، وهو ما سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الأموال للعديد من الأعمال الأخرى.

واستطاعت الدولة خفض نسب الاستيراد من خلال العمل على حملات لترشيد الاستهلاك، وفتح العديد من المشروعات القائمة على إنتاج المواد البترولية، بجانب السعي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار.

وتستهدف تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في 2023 من خلال التوقف عن استيراد المواد البترولية بشكلها النهائي كالبنزين والسولار، ولكنها ستعمل على تصنيع هذه المنتجات في مصر من خلال مشروعات التكرير القومية التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.