وزير البترول: مصر لديها رؤية للمساهمة في تعزيز التحول بمجال الطاقة

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات مؤتمر البترول العالمي الثالث والعشرين «Petroleum world congress The 23th»، المنعقد حالياً في مدينة هيوستن الأمريكية والذى يعد واحداً من أكبر التجمعات الدولية لأطراف صناعة البترول والطاقة على مستوى العالم.

«الملا» يستعرض رؤية مصر للمساهمة في تعزيز التحول للطاقة النظيفة

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية الافتتاحية بالمؤتمر، تحت عنوان «مستقبل الطاقة في العالم»، بحضور نائب وزير الطاقة الأمريكي «ديفيد تيرك»، وأدارها «تور فايران»، رئيس مجلس البترول العالمي، استعرض «الملا»، رؤية مصر للمساهمة في تعزيز التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ مؤكداً تطلع مصر للمساهمة بقوة في تحقيق مستقبل آمن ومستدام ونظيف للطاقة في العالم.

مصر تؤكد التزامها باتفاقية باريس للمناخ

وأضاف أن مصر لديها مسئولية كبيرة ودور بارز في هذا الصدد خلال السنوات المقبلة في ضوء استضافتها القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ العام المقبل COP27، مؤكداً أن مصر بدأت الإعداد لتنظيم القمة بالتعاون مع عدد من الشركاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وأن مصر تؤكد التزامها باتفاقية باريس للمناخ، وتعمل على الصعيدين الإقليمي والدولي لتفعيل ما تم مناقشته في قمة المناخ الأخيرة COP 26 لدعم التوجه العالمي لتحقيق تنمية مستدامة والحد من الانبعاثات.

جهود مصر من خلال منتدى غاز شرق المتوسط

واستعرض الوزير جهود مصر من خلال منتدى غاز شرق المتوسط لدعم التحول في مجال الطاقة ومواجهة التغير المناخي موضحاً أن المنتدى يلعب دورا إقليمياً بارزاً في دعم الدور المحورى للغاز الطبيعي كوقود انتقالي في عملية تحول الطاقة من خلال ما يتبناه من خطط طموحة، حيث اهتمت استراتيجية العمل طويلة الآجل للمنتدى بالتركيز على تحول الطاقة والحد من الانبعاثات لمواجهة التغير المناخي، وأشار الملا الى أن الوقود الأحفوري سيظل يلعب دوراً مهماً في مزيج الطاقة المٌستخدم عالمياً خلال فترة التحول الطاقي.

تنفيذ مبادرات داعمة لخفض الانبعاثات في مجال الطاقة

ولفت إلى أن مصر تعمل فعلياً على تنفيذ العديد من المبادرات المتميزة الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة والتي تم إجراء دراسات مكثفة بشأنها مثل استخدام الهيدروجين، و استخدام تكنولوجيا النقاط وتخزين واستغلال الكربون لضمان إنتاج الوقود الأحفوري النظيف والحد من الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، وكذلك المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية من المشروعات بالإضافة إلى مشروعات رفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأشار إلى حرص مصر على تلك المبادرات في القمة العالمية للمناخ في مصر خلال العام المقبل COP27، لافتا إلى التعاون القائم مع دول وشركات عالمية بهدف وضع خارطة طريق ملائمة وإقرار خطط ومبادرات جديدة سيتم عرضها لخدمة عملية خفض الانبعاثات الكربونية، مشيداً بالمبادرة الأخيرة التي أطلقتها الولايات المتحدة الامريكية وشاركت مصر فيها مع عدد من دول العالم للتعاون وتقديم الدعم في مجال الحد من الانبعاثات والاستخدام النظيف للطاقة، مؤكدا على الدور الحيوى الذي يلعبه التطور التكنولوجي الهائل ودعم الابتكار في مجالات الطاقة لتحقيق الأهداف المرجوة للتحول إلى الاستخدام النظيف للطاقة.

استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة

كما أشار «الملا»، إلى أن مصر على الصعيد الداخلى، تتبع استراتيجية طموحة ومتكاملة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة مصر 2030، في ضوء التزامها باتفاقية باريس للمناخ Cop21 ، وأن هذه الاستراتيجية تستهدف بحلول عام 2035 أن يصل مزيج الطاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% ، كما تعمل على تعظيم دور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة محلياً عبر التوسع في استخدامه بالمنازل ومحطات الكهرباء والصناعة وكوقود للسيارات، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف.

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام مصر بمواجهة تداعيات التغير المناخي والمساهمة في تحقيق مستقبل آمن ومستدام ونظيف للطاقة معربا عن تطلع مصر لنجاح القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ عام 2022.

نائب وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أهمية منتدى غاز شرق المتوسط ودوره الإقليمي

كما أكد ديفيد تيرك نائب وزير الطاقة الأمريكي، خلال الجلسة أهمية منتدى غاز شرق المتوسط ودوره الإقليمي البارز وخطط المنتدى فيما يتعلق بتغير المناخ، وأضاف أن التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات ركيزة أساسية في علاقات التعاون مع مصر بمجال الطاقة مشيرا إلى لقاء وزير البترول المصري مع وزيرة الطاقة الأمريكية والاتفاق على طرح مبادرة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال قمة المناخ التي ستعقد بمصر، العام المقبل.