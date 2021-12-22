التأمينات تعلن موعد صرف معاشات يناير لـ10 ملايين و662 ألف مواطن

تبدأ البنوك ومكاتب البريد في مختلف أنحاء الجمهورية، صرف معاشات يناير 2022 لنحو 10 ملايين و662 ألفا و239 مواطنا، بدءا من السبت الموافق 1 يناير 2022، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري».

وأوضحت التأمينات، أن كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش يناير 2022، من أي ماكينة صراف آلي، موضحًا أنَّه يتمّ العمل على «تفعيل كارت ميزة»، من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة»، البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة».

استحقاق المعاش لكل من بلغ سن الشيخوخة

ونص قانون المعاشات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على استحقاق المعاش والحصول على زيادة المعاش، كل من بلغ سن الشيخوخة، مع توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل «10 سنوات»، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية أي 15 سنة، بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بقانون التأمينات 2021، كما يستحق المعاش صاحب العجز الكامل أوعند حدوث الوفاة.

282 مليار جنيه إجمالي المعاشات خلال العام المالى الجاري

وأوضحت التأمينات الاجتماعية في تقرير لها، أن المعاشات المنصرفة شهدت طفرات عدّة خلال السنوات الماضية، متابعة أن المعاشات عام 2013- 2014 كانت قيمة المعاشات المنصرفة نحو 86.5 مليار جنيه، ووصلت إلى نحو 282 مليار جنيه خلال العام المالى الجاري.

زيادة قيمة المعاشات المنصرفة في مصر بنسبة 50% فى 3 سنوات

ومن جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفق بيان لها ، إنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة في مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لنحو 10.5 مليون مستفيد، بالإضافة إلى زيادة المعاشات المستحقة في عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه.