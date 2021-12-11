ضاحي لمهندسي الشرقية: الصرف من صندوق المعاشات وفقا للقانون

في لقائه المفتوح مع مهندسي محافظة الشرقية، أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أن مجلس النقابة الحالي حريص كل الحرص على صندوق معاشات المهندسين لافتا إلى أن الصرف يتم وفقا للقانون، وبناء عليه يتم الصرف منه على جميع أنشطة النقابة واستثمارات النقابة المختلفة، مشيرا أن المجلس الحالي تسلم الصندوق بعجز كبير وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وعمل مجلس النقابة الحالي بكل جد واجتهاد من أجل سد هذا العجز وتحويله لفائض هو الأكبر في تاريخ النقابة على الاطلاق.

صندوق نقابة المهندسين

ووفقا لبيان نقابة المهندسين، تطرق «ضاحي» في حديثه مع مهندسي الشرقية إلى ما تم بملف التعليم الهندسي والإجراءات التي اتبعتها النقابة للنهوض بمستوي الخريجين لافتا ان المجلس الحالي توصل مع وزارة التعليم العالي لعدة خطوات تعد الأولى من نوعها في هذا الملف المهم، كان أهمها تحديد الفارق بين القبول بالحكومي والتعليم الخاص وكذلك وقف تراخيص بناء المعاهد الهندسية الخاصة وتقييم وضع المعاهد المتواجدة حاليا.

وأشار النقيب أيضا إلى الإجراءات التي اتبعتها النقابة للنهوض بمستوي الخريجين وحرص النقابة على توفير الدورات التدريبية المتميزة للمهندسين وربط المهندس بسوق العمل.

الاشتراطات البنائية

وفي سياق متصل، تطرق نقيب المهندسين للحديث عن مزاولة المهنة وتنظيم العمل مشيرا إلى الاجتماعات التي تمت بين النقابة ووزراء التعليم العالي والتنمية المحلية والإسكان بخصوص الاشتراطات البنائية الجديدة وحرص الدولة على أهمية دور النقابة كاستشاري للدولة في مجال تخصصها.

وعن ملف مستشفى بدر أوضح ضاحي للحضور أن هذه الأرض تم تخصيصها عام 2015 اثناء وجود المجلس السابق وتم وضع حجر الأساس آنذاك وعندما تسلم المجلس الحالي وجدنا أن المشروع بدون دراسة جدوي ولا يوجد له مصادر تمويل فتحركنا لاتخاذ خطوات جاده واستعادة الأرض التي تم سحبها وقمنا بعمل دراسة جدوي للمشروع وتم العرض برمته على المجلس الأعلى للنقابة.

كان في استقبال النقيب والوفد المرافق له الدكتور تامر جعفر رئيس نقابة المهندسين بالشرقية وأعضاء مجلس النقابة وقد تقدم ضاحي بالشكر لرئيس النقابة ومجلسه على الدعوة مشيدا بمجهودهم الواضح خلال الفترة الحالية وقدم لهم التهنئة على تطوير مبني نقابة المهندسين بالشرقية.

ضم الوفد المرافق للنقيب كلا من المهندس حسن عبد العليم الأمين العام للنقابة. المهندس محمد ناصر أمين الصندوق المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.