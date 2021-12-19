التأمينات توضح التفاصيل الكاملة لزيادة المعاشات.. بحد أقصى 15%

مع اقتراب العام الجديد 2022 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عن زيادة المعاشات المستحقة 2022، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المعاشات تزداد في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بحد أقصى زيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة.

يستحق المعاش كل من بلغ سن الشيخوخة

ونص قانون المعاشات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على استحقاق المعاش والحصول على زيادة المعاش، كل من بلغ سن الشيخوخة، مع توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل «10 سنوات»، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية أي 15 سنة، بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بقانون التأمينات 2021، كما يستحق المعاش صاحب العجز الكامل أوعند حدوث الوفاة.

زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 بعد 4 سنوات

من جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمينات يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي، لافتة إلى أنه سيتم زيادة هذا الحد بقيمة 15% بشكل سنوي حتى يصل إلى 2300 جنيه بعد أربع سنوات من الآن أي عام 2025.

طفرة في زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية في تقرير لها، أن المعاشات المنصرفة شهدت طفرات عدّة خلال السنوات الماضية، متابعة أن المعاشات عام 2013- 2014 كانت قيمة المعاشات المنصرفة نحو 86.5 مليار جنيه، ووصلت إلى نحو 282 مليار جنيه خلال العام المالى الجاري.

كما شهد الحد الأدنى لقيمة المعاش تطورًا، ففي عام 2014- 2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيه، ثم تطور إلى 500 جنيه عام 2016-2017، ثم زاد إلى 750 جنيه عام 2018، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019.