3 توصيات من «قوى النواب» لحل أزمة العاملين بـ«الوطنية للإعلام».. أبرزها بحث المديونيات

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدراسة إتاحة تعزيز مالي للهيئة الوطنية للإعلام؛ لسد فروق العلاوات المتأخرة للعاملين بها.

القوى العاملة بالنواب تطلب البيانات الخاصة بموازنات 2019/ 2020 /2021

وقررت اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، دعوة وزير المالية محمد معيط، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ومندوب من بنك الاستثمار القومي، ومسئول تسويات الدين مع الحكومة في وزارة التخطيط إلى اجتماع لاحق لاستكمال مناقشة هذا الملف.

وطالبت اللجنة، ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، بتوفير بعض البيانات الخاصة بموازنات 2019/ 2020 /2021، وبيان عن المديونيات المستحقة على الهيئة وإجراءات التسويات الخاصة بها، وبيان بالتصنيف الوظيفي للعاملين، وجدول الأجور الخاصة بهم.

وكانت اللجنة قد ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد نصر، بشأن عدم حصول العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على العلاوة الدورية المقررة من قبل الدولة.

100 مليون جنيه للعلاج خلال كورونا

ومن جانبها، قالت أمل الجندي، ممثلة الهيئة الوطنية للإعلام، إن العلاوات الدورية لم تصرف للعاملين منذ سنوات، وتصل لنحو 600 مليون جنيه، وذلك نتيجة الظروف المالية الصعبة بالهيئة والديون المتراكمة عليها.

وأشارت إلى أن الهيئة تحملت نحو 100 مليون جنيه للعلاج خلال فترة كورونا، وأن هناك حاجة لدعم مالي لسداد مستحقات العاملين في العلاوة الدورية.

وعرض النائب سيد نصر، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لا يحصلون على العلاوات الدورية المقررة للعاملين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة، التي تمنحها الدولة للعاملين كل عام؛ وذلك لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

علاوات الهيئة الوطنية للإعلام متأخرة منذ سنوات

وأشار نصر، إلى أن العلاوات الدورية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام متأخرة منذ سنوات ولا يحصل عليها العاملون، وهذا يشكل عبئا عليهم، مطالبا بسرعة صرف العلاوة الدورية المتأخرة للعاملين بالهيئة، وزيادة الدعم المالي لموازنتها لتمكينها من سداد هذه المتأخرات للعاملين.

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لهم الحق في صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين، التي ينظمها القانون وتصدر بها قرارات وتوجيهات رئاسية كل عام، وهذه العلاوات تُمنح للعاملين كجانب اجتماعي دعما لهم لتحسين أجورهم وتحسين أحوالهم المعيشية وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة.

وشددت «درويش» على وجود فئة من العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام تتقاضى أجورا ضعيفة، وعدم صرف العلاوات لهم يشكل أعباء عليهم، مطالبة بسرعة العمل على دعم موازنة الهيئة وصرف متأخرات العلاوة للعاملين، وقالت إن الهيئة الوطنية للإعلام تابعة للدولة ولها دور في الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال دورها الإعلامي، ولذلك يجب من دعمها، ودراسة إمكانية إسقاط بعض الديون المستحقة عليها لبعض الجهات الحكومية، مثل فوائد الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومي.