براتب يصل لـ10 آلاف جنيه.. وظائف القوى العاملة في القاهرة والمحافظات

يبحث كثير من الشباب عن وظائف مناسبة، بدخل يكفي احتياجاته الاقتصادية، وهو ما تقوم بتوفيره وزارة القوى العاملة من خلال نشرة الوظائف الشهرية التي تعرضها للمواطنين، حيث تقوم بعرض الوظائف الشاغرة في المحافظات المختلفة والرواتب والشروط، حتى يتقدم لها من يجد في نفسه المؤهلات لذلك.

وفي ظل بحث الكثيرين عن وظائف القوى العاملة، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، وظائف القوى العاملة التي أعلنت عنها في وقت سابق خلال شهر ديسمبر الجاري، ووصل عددها لنحو 5908 فرص للذكور والإناث في مختلف المجالات والقطاعات، وفي محافظات مختلفة.

وظائف القوى العاملة في القاهرة

وبحسب إعلان وزارة القوى العاملة، فإن الوظائف الشاغرة في القاهرة جاءت كالتالي:

60 كاشير، و2 موظف استعلامات، و205 أفراد أمن، براتب يصل لـ4500 جنيه مع توفير سكن ووجبات في بعض المواقع، و500 عضو فريق، و200 مندوب توصيل براتب 5000 جنيه، 50 سائقا براتب 4000 جنيه، 20 مضيفا، و28 مشرف غرف، و18 عامل تجهيز وتحضير، و2 جنايني، ومدير قسم تجاري براتب 6000 جنيه.

إخصائي توظيف، و40 عمال نظافة، و50 مساعد أدوية، و5 كبير مهندسين، براتب يصل لـ10 آلاف جنيه، و50 خدمات معاونة، و20 مراقب كاميرات، و50 مسؤول مبيعات، و134 عاملا من ذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ5%.

الوظائف الشاغرة في الجيزة والغربية

وفي الجيزة والغربية مطلوب 30 عامل خياطة، و10 مسؤولين تمويل، و5 عمال نسيج، و30 عاملا، و8 عمال أرضية، و6 عمال نظافة، وعامل طباعة، و4 عمال شريط، و50 عامل إنتاج.

الوظائف الشاغرة بالإسكندرية

أما في محافظة الإسكندرية فجاءت الوظائف كالتالي:

3 مدرسين رياضيات، و3 سكرتيرة، و200 عامل تشغيل ماكينة خياطة، و10 مشرفين خدمة عملاء، و17 بيع مباشر، و3 جزارين بلدي، و4 شيفات، و10 عمال مخازن، و5 مشرفين أمن.

الوظائف الشاغرة بالشرقية

وجاءت الوظائف الشاغرة في الشرقية كالتالي:

3 مهندسين إنتاج، و20 مهندس جودة، و20 مهندس كهرباء، و16 مهندس ميكانيكا، و30 مصمم جرافيك، و10 أخصائيين تخطيط، و30 محاسبا، و20 مندوب مشتريات، و20 مسؤول خدمة عملاء، و30 أخصائي جودة، و472 فني مونيتور وتكسير آلي وسلكيات وصيانة كهربائية وميكانيكية، و2 فني سلامة وصحة مهنية، و20 طباع، و16 مساعد طباع، و30 فني ستيمر، و12 فني مطبخ لون، و12 فني غسيل ، و60 فني طباعة ، و50 فني تجهيز، و3 فنيين كسترة، و4 فنيين غلاية، و160 فني تشغيل ماكينة، و275 عامل إنتاج، ومدير فرع، و25 موظفا، و25 سائقا، و18 تباعا، و100 عامل صباغة أقمشة، و30 عامل خدمات، و2 مساعد، و133 عامل مخازن، و30 عامل إنتاج طباعة.

الوظائف الشاغرة في مدن القناة

كما جرى توفير فرص عمل بالسويس وبورسعيد والإسماعيلية، تتمثل في 95 عامل إنتاج وتعبئة، و4 سائقين درجة أولى، و20 سائق كلارك براتب 5000 جنيه.

الوظائف الشاغرة في دمياط

وفي دمياط جاءت الوظائف المتاحة كالتالي:

530 فرد أمن، و15 مراقب كاميرات، و4 سائقين درجة أولى، و6 مهندسين (إنتاج - جودة)، وطباخ، ومساعد طباخ، وأمين مخزن، و49 عامل خدمات ونظافة، و2 عامل مخازن، وعامل تعبئة وتغليف، وتقدم الأوراق بمكتب التشغيل بدمياط الجديدة.

الوظائف الشاغرة في البحيرة

وهناك عدد من الوظائف في البحيرة تضمنت: 4 مسؤولين ائتمان، و5 مهندسين زراعيين، و15 عاملا زراعيا، وفني صيانة، و15 عامل إنتاج، و8 فنيين حقن ونفخ بلاستيك .

الوظائف الشاغرة في القليوبية

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من الوظائف تشمل: 100 عامل إنتاج، و12 عاملة فرز، و10 عمال أوفر وتعبئة، و6 سائقين رخصة أولى، 10 مندوبين مبيعات، و2 مشغل ليزر وفريزة كمبيوتر، و2 فني لحام أكسجين، و10 عمال لاستيفاء نسبة الـ5%.

الوظائف المطلوبة في المنوفية

وفي المنوفية توجد 189 فرصة عمل متاحة، منها: 45 عامل أوفر وأورليه، و3 مشرفين إنتاج، و120 أخصائي خدمات مالية فردية وجماعية، و4 أخصائيين تسويق، و5 بائعين، و5 مساعدين شيف، و2 فرد أمن، و5 عمال نظافة.

ويمكن للراغبين في التقديم ومعرفة تفاصيل خاصة بشروط العمل والرواتب ومواعيد المقابلات الشخصية، والوظائف الشاغرة في محافظات الصعيد، الاطلاع على استمارة التوظيف بموقع وزارة القوى العاملة.