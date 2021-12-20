وزير المالية: بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني في أبريل 2022

أعلن الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني الجديدة في شهر أبريل المقبل من عام 2022، بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية العام الحالي .

وكشف محمد معيط وزير المالية عن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني مع بداية شهر إبريل المقبل بهدف تدشين نظام مركزي إلكتروني في إطار خطة ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية.

وزير المالية: الإيصال الإلكتروني خطوة ضمن النظام المركزي

وأكد معيط خلال كلمته في ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية اليوم، أن الإيصال الإلكتروني يعد خطوة ضمن النظام الإلكتروني المركزي الذي يسمح لمصلحة الضرائب من رقابة وتتبع العمليات والتعاملات التجارية سواء لبيع السلع أو الخدمات اللحظية التي تتم بين البائعين في مراكز البيع ومقدمي الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر.

وأشار وزير المالية أن تطبيق الإيصال الإلكتروني سيتطلب تركيب أجهزة لمراقبة الحركات التجارية وحركات البيع والشراء وتتبع حركة المبيعات في إطار النظام المركزي الإلكتروني بما يدعم خطط الدولة لجذب الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت المظلة الرسمية للدولة في إطار مكافحة التهرب الضريبي بما يمكن الدولة من الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.

ماذا حدث قبل تطبيق الإيصال الإلكتروني؟

بدأت وزارة المالية في تطبيق المرحلة الخامسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من الأربعاء الماضي الموافق 15 ديسمبر الحالي بعد إلزام أكثر من 3700 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وبدأت المالية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر سبتمبر الماضي بالتطبيق على نحو 100 شركة من شركات كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية على أن ينضم كل الممولين بمصلحة الضرائب إلى الفاتورة الإلكترونية مع بداية أبريل عام 2023.