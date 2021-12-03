مستثمرو السياحة: زيادة معدلات الحركة الوافدة في النصف الثاني من ديسمبر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم ستشهد ارتفاعا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، موضحا أن معدلات الحجوزات خلال تلك الفترة أعلى من معدلاتها خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف عبداللطيف، لـ«الوطن»، أن النصف الثاني من الشهر الجاري سترتفع خلاله نسب إشغالات الفنادق بكل محافظات الجمهورية، لا سيما في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والقاهرة والأقصر وأسوان، وذلك بسبب إجازات الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة، مشيرا إلى أن العديد من الفنادق ستسجل نسب إشغال تقترب من 100% خلال تلك الفترة.

حل أزمة تكدس السياح الروس بمطار شرم الشيخ

وأوضح عبداللطيف أنه تم حل أزمة تكدس السياح الروس بمطار شرم الشيخ وعادت الأمور إلى طبيعتها والسياح يتجهون من المطار إلى فندق الإقامة بأقل وقت ممكن، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة كانت جيدة للغاية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح أن النصف الأول من شهر يناير المقبل سيشهد زيادة كبيرة في حركة السياحة الوافدة من العديد من الدول مثل روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا واليونان وقبرص والتي تكون بها إجازات الكريسماس خلال تلك الفترة، منوها بأن ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بكل فنادق الجمهورية يؤكد أن صناعة السياحة المصرية في طريقها لاستعادة عافيتها لما قبل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن كل المنشآت الفندقية والسياحية تشدد حاليا في تطببق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن الضوابط الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا لا سيما بعد اكتشاف متحور كورونا الجديد «أميكرون»، معربا عن آماله بألا يؤثر هذا المتحور على نسب الحجوزات الحالية والمستقبلية للمقصد السياحي المصري.

ضم موردي الأغذية لمنظومة المنشآت الفندقية

وفي سياق متصل، قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة طالبت بضم موردي الغذاء والمشروبات للفنادق إلى منظومة العاملين بالقطاع الفندقي بحيث يتم تطبيق كل اشتراطات سلامة الغذاء عليهم من تفتيشات وإجراءات صحية ووقائية وذلك حرصا على تجويد الخدمة المقدمة للسياح وللارتقاء بمستوى الأغذية بالمنشآت الفندقية والسياحية.