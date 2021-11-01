«مستثمرو السياحة»: قد نعاني من نقص الغرف الفندقية في الكريسماس

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن أعلى معدلات للحركة السياحية الوافدة لمصر، وفقا لمؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية، ستكون خلال إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة، تحديدا خلال الفترة من النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وحتى الأسبوع الأول من شهر يناير 2022 ، موضحا أن العديد من الدول المصدرة للسياح لمصر بدأت في حجز الفنادق المصرية خلال تلك الفترة.

عشرات الفنادق لا تزال مغلقة إلى الآن

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك مشكلة كبيرة يجب على القطاع السياحي العمل على حلها من الآن، وهي احتمالية أن يفوق الطلب على زيارة مصر عدد الفنادق المتاحة لإقامة السياح خلال تلك الفترة، لاسيما وأن هناك عشرات الفنادق لا تزال حتى الآن مغلقة، خاصة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن ضرورة حل أزمة قلة أسطول النقل البري الذي تمتلكه شركات السياحة، الذي قد لا يكفي لاستيعاب أعداد السياح المتوقع قدومهم خلال الكريسماس ورأس السنة.

نقص التمويل البنكي

وأوضح عبد اللطيف، أن عدم قدرة العديد من المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء على تحمل تكلفة إجراء عمليات الصيانة وإعادة الهيكلة بسبب نقص التمويل جعل تلك الفنادق غير قادرة على العمل حاليا، مطالبا وزارة السياحة بمراجعة مواقف تلك الفنادق والبحث عن حلول لعودتها للعمل، وذلك عن طريق التواصل مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لتوفير تمويل لها وبفائدة معقولة تراعي الظروف التي مر بها القطاع السياحي طوال العامين الماضيين.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن الحركة السياحية التي ستستقبلها مصر، وتحديدا المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، خلال شهر نوفمبر الجاري، ستكون أقل من التي استقبلتها خلال شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن معدلات الحركة ستبدأ في التحسن بداية من الشهر المقبل على أن تصل لذروتها خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ديسمبر 2021.