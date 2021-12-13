مستثمرو السياحة: إمكانات مرسى علم تؤهلها لتكون المقصد الأول في المنطقة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن مدينة مرسى علم، تمتلك إمكانات تؤهلها لأن تكون واحدة من أهم المدن في مجال سياحة اليخوت، لافتا إلى ضرورة قيام القطاع السياحي الحكومي والخاص بحملة داخل الدول العربية للترويج لنمط سياحة اليخوت بمرسى علم، مشيرا إلى أن نمط سياحة اليخوت يجذب السياح من ذوي الإنفاق العالي .

المقومات السياحية التي تمتلكها مرسى علم

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن مرسى علم تمتلك إمكانات سياحية تؤهلها لأن تكون المدينة رقم 1 في الشرق الأوسط لجذب السياح، حيث تمتلك المدينة «محمية وادي الجمال أكبر منتجع بيئي على مستوى العالم ومحمية صمداي وشعب مرجانية بِكر، وأسماك نادرة ومنطقة ساحلية ممتدة على البحر الأحمر حتى برنيس وشلاتين وحلايب وأندر الحيونات البحرية في العالم وأجمل بحر مفتوح يحتوي على أجمل الجزر مثل أليفستون والزبرجد».

وأشار إلى أن مرسى علم تعتبر من أفضل المنتجعات السياحية في العالم وتتميز بأنماط سياحية متنوعة مثل السياحة الشاطئية والبيئية والمحميات والجبال والشعاب المرجانية والحياة البحرية الرائعة، كما أنها تتميز بالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة بعيدا عن التلوث واستخدام الطاقة الخضراء.

وأوضح «عبداللطيف»، أنه من الضروري تسليط الضوء على الأنماط السياحية المختلفة بمرسى علم لما تتمتع به من محميات طبيعية وشعاب مرجانية كثيفة وسهولة الغطس والاستمتاع بجمال الشعاب المرجانية والأسماك النادرة من الشاطئ مباشرة، مشيرا إلى أن المدينة تمتلك نحو 90 فندقا متعدد الدرجات .

تحديات ومعوقات الاستثمار بالمدينة

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إلى أنه برغم الامكانات التي تمتلكها مرسى علم إلا أن هناك تحديات تتسبب في تراجع نسب الاستثمار بها من بينها الرسوم التي تصدر بقرارات من وزارة البيئة والمحاضر المحررة بشأن استخدام الشواطئ والمارينات، وتعدد جهات الرقابة على المنشآت الفندقية التي تصل إلى نحو 27 جهة حكومية، فضلا عن قلة الطرق البرية التي تربط المدينة بالمدن السياحية الأخرى وبخاصة الأقصر وأسوان .