«حياة كريمة» تستعرض آخر مستجدات مشروعاتها في الإسماعيلية

كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن آخر مستجدات مشروعاتها داخل محافظة الإسماعيلية، من خلال قيام فريق المتابعة الميدانية للمؤسسة، بمتابعة التقدم في أعمال المشاريع في قرى مركز القنطرة شرق.

تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» داخل محافظة الإسماعيلية

وتستعرض «الوطن»، آخر مستجدات مشروعات «حياة كريمة»، في محافظة الإسماعيلية، والتي أعلنت عنها المؤسسة، وهي كالتالي:

1 - إنهاء أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية، بنسبة تنفيذ 85%.

2 - إنشاء مجمع خدمات زراعية، نسبة التنفيذ 70%.

3 - خزان خرسانى سعة 20000 م3، نسبة تنفيذ 30%.

4 - جاري التشطيب النهائي بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية والاعدادية، بنسبة تنفيذ 99%.

5 - تم استلام مواقع «سكن كريم»، بقرية السلام، حيث سيتم بالمرحلة المبدئية، تأهيل المنازل ذات الطابق الواحد.

6 - تخصيص قطعة أرض مساحة 200 متر بين مجمع الخدمات الزراعية والخدمات الحكومية لتكون مكتبة القرية.

وفي سياق متصل، كانت مؤسسة «حياة كريمة»، أوضحت قيام المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، منذ يومين بجولة تفقدية من أجل متابعة معدلات التنفيذ في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، داخل قرى مركز ومدينة القنطرة شرق وهى «السلام والاحرار والأبطال والتقدم».

نسب الإنجاز في المشروعات

وبتفقد نسب التنفيذ في المشروعات داخل قرى مركز القنطرة شرق بلغت نسب الإنجاز بها، التالي:

- 83% إلى 87% بالمجمعات الحكومية.

- 97% بمراكز الشباب الجديدة.

- 62% إلى 81% لنقاط الإسعاف إنشاء جديد.

- 99% لنقاط الإسعاف رفع كفاءة.

- 63% إلى 67% للمجمعات الزراعية.

- 29% إلى 67% بكباري قرى القنطرة شرق.

وأكدت «حياة كريمة» أنه جاري العمل على قدم وساق في المشروعات مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك لكل من المبانى والمجمعات الحكومية من توفير الطاقة الشمسية.