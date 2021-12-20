أشرف عطية: مشروعات «حياة كريمة» في محافظة أسوان تتجاوز 15 مليار جنيه

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مبادرة «حياة كريمة» يجري تنفيذها بـ4 مراكز و35 قرية أساسية، و109 قرى فرعية بالمحافظة، ويجري تنفيذ 823 مشروعا بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه حتى الآن، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تتم داخل المدن والمحافظات، تنفذ بشكل حضاري، يليق بالريف المصري القادم بقوة داخل الدولة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي.

المشروعات تضم كل القطاعات من صرف صحي ومحطات لمعالجة المياه

وأضاف «عطية»، أن المشروعات تضم كل القطاعات من صرف صحي ومحطات لمعالجة المياه، معربًا عن سعادته بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالريف المصري، والذي له مردود جيد على المواطنين، لكونهم يروا ما يحدث من تطوير أمام أعينهم، معقبًا: «مشكلات الأهالي انتهت بسبب ما يتم تنفيذه من مشروعات»، لافتًا إلى أن هناك 14 مشروع يتم تنفيذها لصندوق «تحيا مصر» بتكلفة أكثر من 6 مليارات جنيه، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل في مراحله النهائية.

مشروع التأمين الصحي الشامل سيدخل الخدمة في مارس أو إبريل المقبل

وأشار محافظ أسوان، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل سيدخل الخدمة في مارس أو إبريل المقبل، وسيتم تطبيق التحول الرقمي داخل المحافظة بنسبة 100% في 30 يونيو المقبل، إلى جانب مبادرات 100 مليون صحة، التي تضم 9 مبادرات هامة جدًا، بالإضافة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف تعويضات لأهالي النوبة بعد فترة طويلة، وترك الفرصة لهم لاختيار التعويض المناسب سواء أرض أو وحدة سكنية واختيار المحافظة التي يرغب في الإقامة بها مع صرف تعويضات نقدية، فضلًا عن التصالح في الاعتداء على أراضي الدولة وتقنين الأوضاع.