محافظ قنا يتفقد مشروعات حياة كريمة تمهيدا لافتتاحها بعد أيام

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته التفقدية لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» تمهيدا لافتتاحهم خلال الأيام القليلة القادمة بقرية «المراشدة» بمركز الوقف تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مجمع خدمات «المراشدة» يخدم 55 ألف نسمة

تفقد محافظ قنا أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمقام على مساحة 420 م2 ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 13.5 مليون جنيه، ويضم «وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين» ويخدم 55 ألف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تابع «الداودي» الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة «المشروع الأوروبى» بقرية المراشدة، وذلك في إطار عمليات التطوير غير المسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا.

وتفقد المحافظ تطوير وحدة إسعاف المراشدة والتى تضم عدد سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ24 ساعة لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير «حياة كريمة» وآدمية للمواطن القنائي.