البنك الدولي يشيد ببرنامج تنمية الصعيد: يحقق المساواة

يحظى صعيد مصر باهتمام القيادة السياسية حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية لخدمة أهالى الصعيد وتغيير حياتهم للأفضل، ومن تلك المشروعات القائمة برنامج التنمية المحلية بالصعيد فى محافظتى قنا وسوهاج ، وجاء تقييم البنك الدولى لبرنامج التنمية المحلية للصعيد كالتالى، ففى عام 2017 كان تقييم البنك للبرنامج «غير مرضٍ»، وفى عام 2019 كان التقييم «مرضيا إلى حد ما»، وفى عام 2021 كان التقييم «مرضيا»، وفى عام 2022 من المتوقع الإشادة بالبرنامج كنموذج يحتذى به للبرامج التنموية عالميا بناء على نتائج البعثة الأخيرة.

إشادة دولية

كما نال البرنامج إشادة دولية من خلال الأمم المتحدة وذلك وفق ما رصدته الأمم المتحدة خلال متابعة مؤشرات العدالة تم إدراج برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر كأفضل ممارسة لتحقيق النتائج نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ومن الإنجازات التي حققها البرنامج وفق رؤية الأمم المتحدة، القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وتحسين معدلات الصحة، وتوفير مياه نظيفة وأيضا النظافة الصحية ودعم الصناعة والابتكار.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد يتميز بتقديم حلول جذرية للتحديات التنموية التى يعانى منها صعيد مصر وفق رصد وزارة التخطيط، مؤكدة في تقرير أن البرنامج يوفر مليار دولار لمحافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية، ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 والأهداف التي تستهدفها، ومن ضمنها الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل وتوفير فرص استثمارية فى الصعيد.

إنجازات تنمية الصعيد

وأوضحت أن البرنامج حقق عددا من الإنجازات حيث تم تنفيذ آلاف المشروعات وتمهيد 400 كيلومتر من الطرق، أيضا يتم تحديث البنية التحتية فى المناطق الصناعية، ما أدى إلى زيادة إشغالها بنسبة 14% وتوافر صناعات ومصانع فى الصعيد، فضلا عن تحقيق استفادة 138 قرية من تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وإنشاء محطة طاقة شمسية فى محافظة سوهاج.

كما تضمن التقرير أن الخدمات التي يقدمها برنامج التنمية المحلية بالصعيد استفاد منها 3300 شركة محلية و5 ملايين مواطن وتمثل 50% من تلك النسبة سيدات الصعيد، كما أن كل الاستثمارات الموجهة لصعيد مصر يتم وضعها في مشروعات ذات جودة عالية وتحقق عائدا أكبر على المستوى التنموى لصالح المواطن.