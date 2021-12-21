ضبط سيارة محملة بـ1.5 طن جبنة بيضاء مغشوشة بدمنهور

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق، وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

أسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بنحو 1.5 طن جبنة بيضاء مغشوشة ومجهولة المصدر، في نطاق مركز دمنهور، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ البحيرة يوجه بتكثيف الحملات التموينية

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت إدارة تموين شبراخيت بتنفيذ حملة لتشديد الرقابة على كل ما يمس حياة المواطنين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح غير المشروع، على حساب مصلحة المواطنين.

تحرير محاضر تموينية

وأسفرت الحملة، التي نفذتها مديرية تموين شبراخيت، عن تحرير عدد 8 محاضر في مجال الأسواق والمحلات العامة، منها ضبط عدد 1400 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، محملة على إحدى سيارات النقل، أثناء توزيع الحلويات المضبوطة على عدد من المحلات بدائرة المركز.

ضبط تاجر تمويني

كما تم ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في سلع تموينية بمبلغ 12717 جنيها، عن طريق بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط عدد 190 عبوة عصير أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن ضبط عدد 90 عبوة عصير أطفال غير صالحة.

عصير منتهي الصلاحية

كما تم ضبط عدد 100 عبوة عصير وحلوى بدون بيانات أو علامات، وضبط عدد 25 لتر زيت طعام غير صالح للاستخدام، وعدد 30 قطعة حلوى أطفال مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار بأحد محلات بيع المواد الغذائية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.