وظيفة قيادية خالية في تموين البحيرة.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة عن حاجتها لشغل وظيفة «مدير عام الإدارة العامة لشئون التجارة الداخلية»، ضمن مجموعة الوظائف التخصصية القيادية بالمحافظة، وتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لشئون التجارة الداخلية بديوان مديرية التموين والتجارة الداخلية، ويتم التقديم للوظيفة اعتباراً من اليوم الاثنين 27 سبتمبر وحتى يوم 26 أكتوبر 2021، ويتم سحب استمارة التقدم من الأمانة الفنية للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، وتقديمها شخصياً في شارع عبد السلام الشاذلي، بجوار مبنى ديوان عام المحافظة.

المهارات الأساسية المطلوبة لشغل الوظيفة

يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المديرية، ويقوم شاغل هذه الوظيفة بالإشراف العام على تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات المنظمة لشئون التجارة الداخلية عن طريق الحملات التي يقوم بها مفتش التجارة الداخلية، ويتولى رسم السياسة التموينية في المحافظة وكيفية تنفيذ هذه السياسة.

ويتولى مهام الإشراف على خطة تقدير الاحتياجات من السلع غير الغذائية بدائرة المحافظة، كما يقوم بالإشراف على مراجعة وفرة المواد التموينية والسلع الضرورية والمخزونة ورفع تقارير بأعمال الرقابة للوزارة مع مراجعة النتائج الإجمالية للأنشطة المختلفة واعتمادها، والقيام بما يسند إليه من أعمال أخرى، وبالنسبة للمهارات الفنية، فيكون القدرة على الإشراف والتوجيه، واجتياز الدورات التدريبية اللازمة في مجال العمل.

سنوات الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام التجارة الداخلية

قضاء مدة بينية عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية 17 سنة على الأقل، تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، ومؤهل عال مناسب يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

تقديم أصل + 7 صور من استمارة التقدم، وتقديمها للأمانة الفنية بمديرية التنظيم والإدارة متضمنة التالي:

- طلب التقديم + 8 صور شخصية حديثة.

- بيان حالة وظيفية وشهادة قانونية – استمارة الدورات التدريبية.

- إنجازات فى مجال العمل – مقترح التطوير للوظيفة المتقدم إليها.

- المستندات المؤيدة لما ورد بالتقرير.