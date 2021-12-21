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محمود مسلم

الإسماعيلي يواصل السقوط ويخسر أمام سموحة في الوقت القاتل

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الوطن
06:04 م | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
سموحة والإسماعيلي

سموحة والإسماعيلي

خطف فريق سموحة فوزًا صعبًا على الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم فريق سموحة في الدقيقة 33 عن طريق خالد عبد الفتاح، من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء، فيما تعادل فريق الإسماعيلي مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء عن طريق شكري نجيب.

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