محمد مجاهد يلجأ للقضاء للمرة الثالثة لوقف نتيجة انتخابات سموحة

أقام سيد بحيري المحامي، وكيلا عن محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس نادي سموحة في الانتخابات المقبل، دعوى مُستعجلة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية (وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، واللجنة الأوليمبية) بإعلان نتيجة انتخابات نادي سموحة الرياضي والاجتماعي وكذا وقف تنفيذ اعتماد تلك النتيجة لبطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي يوم 29 أكتوبر 2021.

الطعن انصب على وقف نتيجة الانتخابات التي أقيمت أمس

ولعدم إدراج اسم المدعي محمد السيد محمد مجاهد، ضمن قائمة مرشحي النادي بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المدعي في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76 ق والأحكام المستعجلة الصادرة في الإشكالات أرقام 4929 و4992 و5510 لسنة 76.

الدعوى طالبت باستبعاد فرج عامر

ولعدم استبعاد اسم محمد فرج عامر من قائمة المرشحين على منصب رئاسة النادي بالمخالفة لقرار اللجنة الاستشارية الصادر بالشق العاجل من الدعوى التحكيمية رقم 36 لسنة 5 ق 2021، وما يترتب على هذا القرار من آثار وأخصها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وفق أحكام المادة 7 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وكذا المادة 13-5 من لائحة نادي سموحة الرياضي وبعد إدراج اسم محمد السيد محمد مجاهد ضمن قائمة المرشحين لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي عن دورته 2021-2025، وتنقية القائمة من اسم محمد فرج إبراهيم عامر.

مجاهد طعن في وقت سابق لوقف الانتخابات

وكان مجاهد أقام استشكالاً مُستعجلاً أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية ونادي سموحة الرياضي والاجتماعي، بعقد انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي، يوم 29 / 10 / 2021، دون إدراج اسم محمد السيد محمد مجاهد، ضمن قائمة مرشحي النادي، بالمخالفة للحكم الصادر لصالحه في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76 ق، والمتضمن إدراج اسم مجاهد في الانتخابات.