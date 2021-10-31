محمد مجاهد يتنازل عن دعوى وقف نتيجة انتخابات سموحة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبل قليل، بإثبات ترك الخصومة في الدعوى المقامة من سيد بحيري المحامي، وكيلا عن محمد مجاهد، المرشح على منصب رئيس نادي سموحة، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية (وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، واللجنة الأوليمبية )، بإعلان نتيجة انتخابات نادي سموحة الرياضي والاجتماعي، ووقف تنفيذ اعتماد النتيجـة لبطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي يوم 29/10/2021.

محامي مجاهد يقر بترك الخصومة

حضر اليوم، سيد بحيري المحامي، وأقرّ بتنازل محمد مجاهد عن الخصومة، كما أقرّ في الجلسة بترك الخصومة في الدعوى.

الطعن انصب على وقف نتيجة الانتخابات التي أقيمت الجمعة

وطالب الطعن بوقف نتيجة الانتخابات بصفة أصلية، لعدم إدراج اسم المدعي محمد السيد محمد مجاهد، ضمن قائمة مرشحي النادي، بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المدعي في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76 ق والأحكام المستعجلة الصادرة في الإشكالات أرقام 4929 و4992 و5510 لسنة 76.

الدعوى طالبت باستبعاد فرج عامر

كما بيّنت الدعوي أنّ استمرار محمد فرج عامر في قائمة المرشحين على منصب رئاسة النادي، مخالف لقرار اللجنة الاستشارية الصادر بالشق العاجل من الدعوى التحكيمية رقم 36 لسنة 5 ق 2021، متابعا: «وجب إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وفق أحكام المادة 7 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمادة 13-5 من لائحة نادي سموحة الرياضي، وبعد إدراج اسم محمد السيد محمد مجاهد ضمن قائمة المرشحين لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي عن دورته 2021-2025، وتنقية القائمة من اسم محمد فرج إبراهيم عامر».