معاون الإسكان: مشاريع بـ 3.5 مليار جنيه في 2021 لتنمية الصعيد

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن عام 2021 شهد تطورا كبيرا في قطاع المياه والصرف الصحي في محافظات الصعيد، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الصعيد في كل الخدمات بعد سنوات من الإهمال، لافتا إلى أنه تم إجراء 14 مشروعا لمياه الشرب بـ 450 مليون جنيه في محافظات الصعيد المختلفة، بطاقة 1006 متر مكعب في اليوم.

التركيز على 42 قرية في محافظات الوجه القبلي في الوقت الحالي

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك 7 مشروعات أخرى يتم العمل فيها في الصعيد بتكلفة 345 مليون جنيه، مبينا أن مبادرة «حياة كريمة»، تركز على 42 قرية في محافظات الوجه القبلي، بتكلفة 2.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة المشروعات بلغت 3.5 مليار جنيه، في الصعيد فقط، خلال عام 2021.

زيادة نسبة المنتفعين من مشاريع الصرف الصحي

وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أنه تم تجديد الصرف الصحي، فبعد أن كان يخدم 3% فقط، أصبح يخدم نسبة تصل إلى 15%، مبينا أن المواطن قد يتحمل عدم وجود كهرباء وغاز، ولكن لن يتحمل عدم وجود مياه نظيفة، لافتا إلى أن هناك توجها من الحكومة، للاستفادة من مياه الصرف الصحي، بحيث تم إضافة 60 محطة معالجة مياه، بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه، وأصبحت نسبة التغطية للصرف الصحي في المدن 90%.

المرحلة الأولى من حياة كريمة تركز على الصعيد

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة ركزت في المرحلة الأولى على محافظات الوجه القبلي، مبينا أن الدولة لديها اهتمام كبير بمحافظات الصعيد من أجل زيادة نسب التغطية لتصل إلى 100%.