مياه كفر الشيخ: حملات مكثفة للتوعية بترشيد الاستهلاك ضمن «حياة كريمة»

أكد المهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بكفر الشيخ، أهمية استمرارية تنفيذ الأنشطة التوعوية والخدمة وتعزيز مجالات المشاركة المجتمعية بقرى مركز مطوبس والتي تشهد تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ووفقًا لبيان للشركة، فأن إدارة التوعية بالشركة نظمت بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والأوقاف ومديرية التربية والتعليم عدداً من الندوات التوعوية بمراكز الشباب والمساجد والمدارس بقرى مركز مطوبس بأهمية المشروعات القومية وضرورة المحافظة عليها وأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، حيث تم التعريف بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وأهمية المشروعات القومية وتأثيرها في حياة المواطن بالريف المصري، بالإضافة إلى تنفيذ ورش لتعليم السباكة الخفيفة.

عقد ندوات عديدة بالمدارس

وأشار «شعبان»، في بيان، إلى قيام فريق التوعية بعقد ندوات عديده بالمدارس ومراكز الشباب وتخصيص جزء من خطب يوم الجمعة بالمساجد؛ ويأتي ذلك وفقا لبرتوكول التعاون المشترك بين الشركة ومديرية التربية والتعليم ومديري الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف، لتوعية طلاب المدارس والشباب وأهالي القرى بأهمية المبادرة والتعريف بمشاريع المياه والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» بقرى مطوبس.

ندوة عن أهمية المياه وطرق الاستخدام الآمن

وأضاف شملت الأنشطة التوعوية تنفيذ ندوة عن أهمية المياه وطرق الاستخدام الآمن للصرف الصحي والإرشادات السليمة للحفاظ على مياه الشرب، وأكد رئيس الشركة، أهمية تنفيذ حملات التوعية واللقاءات الجماهيرية مع المواطنين واستقصاءات الرأي وورش السباكة لحث المواطنين للحفاظ على المشروعات القومية المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.