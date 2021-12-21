بوتين يحذر أمريكا من رد عسكري: لدينا «تسيركون» وليس لديكم مثله

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية، من رد فعل عسكري روسي، إزاء الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا الواقعة على حدود روسيا، قائلا: هل يعتقدون أننا لا نرى هذه التهديدات؟ أم يعتقدون أننا سنتفرج عليها مكتوفي الأيدي؟ لم يعد لدينا مكان للتراجع.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسليح الولايات المتحدة لأوكرانيا، وحثها على مواجهة روسيا، يخلق تهديدات خطيرة للأمن القومي الروسي.

بوتين: الولايات المتحدة على عتبة دارنا وليس لدينا مكان لمزيد من التراجع

وقال بوتين، خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم الثلاثاء: ماذا تفعل الولايات المتحدة الآن على الأراضي الأوكرانية، الواقعة ليس على بعد آلاف الكيلومترات من حدودنا، ولكن على عتبة دارنا. ويجب أن يفهموا أنه ليس لدينا مكان لمزيد من التراجع.

وتابع: «لا توجد أسلحة فرط صوتية لدى الولايات المتحدة حتى الآن، لكننا نعرف متى سيمتلكونها، هذا أمر لا يمكن إخفاؤه، و(يوما ما) سيسلمونها إلى أوكرانيا.. هذا لا يعني أنهم سيستخدمونها غدا، لأنه يوجد لدينا تسيركون (صاروخ روسي فرط صوتي)، وليس لهم مثله بعد، لكن تحت هذا الغطاء سيسلحونهم وسيدفعون متطرفين من الدولة المجاورة باتجاه روسيا، بما في ذلك إلى شبه جزيرة القرم، على سبيل المثال، وذلك في ظل ظروف مواتية لهم، كما يبدو لهم».

الرئيس الروسي: هل يعتقدون أننا سنتفرج على التهديدات مكتوفي الأيدي؟

وتساءل بوتين: هل يعتقدون أننا لا نرى هذه التهديدات؟ أم يعتقدون أننا سنتفرج عليها مكتوفي الأيدي؟ لم يعد لدينا مكان للتراجع!

ووصف بوتين في وقت سابق توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا بأنه خط أحمر بالنسبة لروسيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه نذر الحرب بين روسيا من جهة، وأكرانيا والغرب من جهة أخرى، وسط تقارير عن حشود عسكرية روسية كبيرة ومتزايدة على الحدود الأوكرانية، وتقديرات أمريكية بأن تغزو روسيا أوكرانيا يناير المقبل.