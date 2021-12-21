«مدبولى» يطلب دراسة وافية لتصنيع السيارات الكهربائية

دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شركة «جنرال موتورز»، ومجموعة «منصور» للسيارات، لإعداد دراسة وافية بشأن خطتهم لتصنيع السيارة الكهربائية المقترحة فى مصر، بما يدعم خطة الدولة فى تنفيذ سياسة التنقل الأخضر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى حرصه على لقاء ممثلى الشركتين للبناء على اللقاء المهم، الذى عُقد معهما مطلع الشهر الحالى، لدعم تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، مجدداً تأكيده على الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، واستعداد الدولة لتقديم الدعم الممكن لبناء شراكات جادة فى هذا المجال.

واستعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لمجموعة «منصور»، مقترحاً بشأن تدشين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، ومؤشرات حجم مبيعات المركبات الكهربائية فى السوق العالمية، حيث شهد عام 2021 طرح 2.65 مليون مركبة كهربائية جديدة، بزيادة تخطت نسبة 168%، مقارنة بعام 2020، وتضاعف حصة المركبات الكهربائية عالمياً إلى 14%، مقارنة بنسبة 7% عام 2020، متوقعاً نمو صناعة المركبات الكهربائية بمعدل سنوى يصل إلى نحو 27% بحلول عام 2030. وعقب الاجتماع، تفقّد رئيس الوزراء، نموذج سيارة ركاب كهربائية صغيرة من إنتاج شركة «جنرال موتورز»، حيث شرح ممثلو الشركتين مواصفات وإمكانات السيارة، ومواصفات السيارة الأخرى الأكثر تحديثاً التى يعتزمون طرحها فى السوق المصرية العام المقبل.

وأثنى «مدبولى» على نموذج السيارة الكهربائية الجديدة، مُبدياً إمكانية طرحها فى مصر عبر برامج ومبادرات مختلفة، تتضمن حوافز وإعفاءات لمن يشترونها.