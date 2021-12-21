تعرف على تفاصيل أكبر مزاد لبيع السيارات الأوروبية الحديثة «صور»

في غضون 7 أيام سيتم عقد أكبر مزاد علني للسيارات الحديثة والمستعملة و«كسر الزيرو»، بمصلحة الجمارك المصرية، وتحديدا يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/28 بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، لبيع 53 سيارة «مرسيدس، بي أم دبليو، رانج روفر، تويوتا جيب، جي إم سي»، وجميع أنواع السيارات الياباني والألماني والإنجليزي بالإضافة إلى مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وقال عبدالعاطي محمد عضو رابطة تجار السيارات، إنّ سيارات مزادات الجمارك من أفضل السيارات المستعملة والمستوردة من الخارج، ويجب علي راغبي اقتناء سيارة من مزاد أن يتبع عدة خطوات أهمها أن يصطحب ميكانيكي وسمكري لمعاينة السيارة التي يقوم بشرائها من المزاد، وأن يقارن بين سعر السيارة والسعر الذي يتم طرحه في المزاد.

400 جنيه ثمن كراسة الشروط

وأضاف أنه يجب عليه تحديد سعر إصلاح أو صيانة السيارة بعد شرائها وحساب تكلفتها بعد الشراء ومقارنتها بالسعر في سوق السيارات.

وقالت مصلحة الجمارك إنّ ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد قيمتها 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير، المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

وأشارت مصلحة الجمارك المصرية، إلى إمكانية معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بالمطار، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ولفتت إلى أنه يجري تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، والبطاقة الضريبية، شرط دخول المزاد للخاضعين لها من التجار، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

البيع بالسيارة

وأكدت مصلحة الجمارك، أنه يجري البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد، شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.

10 آلاف جنيه لدخول المزاد

وعلى من يرغب في الاشتراك بالمزاد شراء كراسة الشروط، وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يسترد التأمين، كما يخصم من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد باللوط الثاني، ويوضع وصل تأمين لكل لوط على حده.

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمن الصفقة، بمجرد رسو المزاد

وفي حالة عـدم السداد في اليوم ذاته، يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويسدد مقدم الثمن نقدا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، وباقي المبلغ خلال 15 يوما، من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.