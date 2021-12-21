ميار الببلاوي منهارة في البكاء: «كنت بدعي ربنا ياخدني وأنا ساجدة»

أثارت الفنانة ميار الببلاوي الكثير من الجدل مؤخرا، بعد مشاركة جمهورها بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، كشفت من خلاله عن إحباطها الشديد بعد وفاة والدتها، وأنها تفكر في مغادرة الحياة.

ميار الببلاوي تنهار في البكاء

وتسبب المنشور في حالة كبيرة من القلق، وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت ميار الببلاوي للمرة الأولى، عن سببه، قائلة وهي منهارة في البكاء: «مامتي وحشتني أوى، وأنا مش عارفة أوصل لها، عايزة أشوفها، عايزة أتكلم معاها، كانت كل مشاكلى هي اللى بتحلها لي».

وتابعت الببلاوي باكية، بأنها عندما شاركت جمهورها المنشور، كانت في أكثر حالات اليأس، وكان لديها مشكلة في العمل الخاص بها، وتوجهت نحو غرفتها واشتكت لها، لكنها لم ترد عليها، ولم تجدها، فشعرت فجأة وكأن ليس لها أحد ليأخذها في حضنه.

لم ولن أفكر أبدا في الانتحار

وأضافت ميار: «على الأقل كانت تدعيلي، مش عارفة أتعامل، فكنت تعبانة جدا نفسيا، فحسيت إني عايزة أعمل كدا، بس مستحيل طبعا أفكر في الانتحار، آخر حاجة ممكن أفكر فيها».

وكشفت الببلاوي عن أنها في هذا اليوم طلبت من الله وهي تصلي وساجدة، بأن يأخذها قائلة: «يوم ربنا ما يوريه لحد كنت ساجدة لربنا طول الليل بصلي التهجد، بقوله يا رب أنا مش عايزة أرفع راسي من السجود، اقبضني دلوقتي وأنا ساجدة، أرجوك يا رب اقبضني».

وأكدت أن هذا هو كل ما في الأمر، لكنها لم تفكر ولن تفكر أبدا في أن تنتحر، لأن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهي لا يمكن أن تتجه نحو فعل لا يرضي الله.