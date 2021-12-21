صحيفة تركية: حجم التضخم في تركيا 137.76%.. وكلام أردوغان عن تخفيضه حلم

نقلت صحيفة زمان التركية، عن الخبير الاقتصادي العالمي الشهير ستيف هانكي، وصفه لكلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أنه سيخفض حجم التضخم في تركيا إلى 4%، بأنه بمثابة حلم.

وقال الاقتصادي العالمي الشهير ستيف هانكي، الذي يدرس في جامعة جون هوبكنز، إن الرئيس التركي، يحلم، لأن حجم التضخم في تركيا هو 137.76%.

تخفيض حجم التضخم في تركيا.. أردوغان يحلم

وقال هانكي في تدونية على تويتر: وعد الرئيس أردوغان بخفض حجم التضخم في تركيا إلى 4 في المائة سنويًا.. أعتقد أنه كان يحلم.

وأضاف الاقتصادي العالمي: اليوم أقيس حجم التضخم في تركيا عند 137.76 في المائة سنويًا، أي أكثر من ستة أضعاف المعدل الرسمي المزيف. في العالم الحقيقي، تتبع أسعار الفائدة التضخم.

ووفق هيئة الإحصاء التركية تجاوز حجم التضخم النقدي في تركيا 21 بالمئة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد بخفض حجم التضخم في تركيا الذي يقوض القدرة الشرائية لمواطنيه، وجدد معارضته لرفع معدّلات الفائدة.

تخفيض حجم التضخم في تركيا بخفض الفائدة

وعارض إردوغان النموذج الاقتصادي التقليدي، معتبرا أن خفض معدلات الفائدة جزء من “حرب الاستقلال الاقتصادي”، وأعاد التأكيد على أن ارتفاع الفوائد يدفع بحجم التضخم في تركيا إلى الأعلى.

وقال أردوغان خلال قمة تركية أفريقية في أسطنبول اختتمت السبت الماضي «عاجلا أم آجلا، كما خفضنا حجم التضخم في تركيا إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة، سنقوم بخفضه مرة أخرى».

وقال الرئيس التركي في لقاء مع شباب أفارقة وفق مقطع فيديو نُشر الأحد الماضي «لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة»، مضيفا «إن شاء الله سينخفض حجم التضخم في تركيا بأسرع وقت ممكن».

وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها حجم التضخم في تركيا أربعة بالمئة، عام 2011، لكنه عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017.