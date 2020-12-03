ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياته خلال عام

قفز التضخم السنوي في تركيا بنسبة أعلى من المتوقع، مسجلًا 14.03% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019 بسبب انخفاض العملة المحلية، ما يبقى على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية، بعد رفع كبير لسعر الفائدة الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين 2.30% على أساس شهري، مقارنة مع استطلاع أجرته "رويترز" توقع ارتفاعا بنسبة 1% في أكتوبر، وأن يبلغ التضخم السنوي 11.89بالمئة.

وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع تضخما بنسبة 12.6%.

ويحوم التضخم في تركيا قرب 12% منذ بداية 2020، رغم تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام، بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس كورونا.

وبلغ متوسط تقديرات 13 اقتصاديا في استطلاع لرويترز للتضخم السنوي في نوفمبر 12.60%، إذ تراوحت التوقعات بين 12.3% و13.08%.

ويؤدي انخفاض الليرة التركية، الذي يبلغ نحو 25% منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، وأبقى التضخم قرب 12% طوال العام.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08% على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا زيادة سنوية 23.11%، بحسب البيانات.