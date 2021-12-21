بريد الوطن.. لسه
كتب:
الوطن
09:59 م | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
بريد الوطن
لسه عايشة كالبنات
لسه بانفخ باللبانة البالونات
ولسه بتفرقع ف وشى
لسه فوق الصعب بامشى
ولما بتكعبل ف مرة
بابتسم وابكى ف سكات
لسه باعمل شعرى قُصة
وابقى بطلة كل قصة
لسه عينى الطفلة بصة
ع اللى جى م المعجزات
نجلاء نعيم
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com