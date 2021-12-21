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محمود مسلم

بريد الوطن.. لسه

كتب:

الوطن
09:59 م | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
بريد الوطن

بريد الوطن

لسه عايشة كالبنات

لسه بانفخ باللبانة البالونات

ولسه بتفرقع ف وشى

لسه فوق الصعب بامشى

ولما بتكعبل ف مرة

بابتسم وابكى ف سكات

لسه باعمل شعرى قُصة

وابقى بطلة كل قصة

لسه عينى الطفلة بصة

ع اللى جى م المعجزات

نجلاء نعيم 

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