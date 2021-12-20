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بريد الوطن .. غزوة بدر

كتب:

الوطن
10:06 م | الإثنين 20 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

.. أخذاً برأىٍ قاله «الحبابُ»

بئرَ بدرٍ تقدّمَ الصحابُ

ثلاثة عشر وثُلثمائة

بالعدوةِ الدنيا وسُقوا ماءَ

ثلاثةُ ضعفٍ تزيد مائةْ

بالعدوةِ القصوى ولا ارتواءَ

اللهُ أنزلَ النُعاسَ أمنا

ينام جندُ الله مطمئنا

وهى الضروسُ قد دارت رحاها

وأنت لا ترمى.. لكنّ اللهَ!

«حمزةَ» يَجذُّ رأس شيبةْ!

مقتنصاً لدينِ الله هَيْبةْ

وانظر! «علىٌّ» يجزرُ الوليدَ

حديدُ الله قاتلٌ حديدا

«عبيدةٌ» مجروحاً دَكَّ عُتبةْ

جرحٌ بقتلٍ ضربةً بضربةْ

جهلُ أبى جهلٍ بها قد بدَّده

بحربِ الله فى النيران أخلده

هذا «بلالُ» قاتلٌ أُميّةْ

بوعدةٍ صريحة وفيّةْ

                                                                  محمد خميس الحاوى 

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