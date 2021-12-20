بريد الوطن .. كيفية تطوير الذات وبناء الشخصية

هناك عدة طرق لتطوير الذات وبناء الشخصية، كلها تشير إلى أنها تحتاج إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التى يجب أن تتوفر فى الشخص، وبمقدار توفّر هذه العوامل فى الشخص يكون نجاحه وتطوره، فهذه العوامل هى بمثابة الخلطة متعددة ومتجانسة العناصر، ومن الضرورى توفرها فى عملية النجاح، وعلى الإنسان أن يدرك أمراً مهماً، هو أنه لا يوجد نجاح صافٍ وخالٍ من الانتقاد أو الجدال، أو لا يقبل التحسين، فهذه حقيقة، من أدركها لم يصِبه غرور النجاح، وسيواصل مسيره فى طريق الارتقاء والتقدم.

ومن طرق تطوير الذات وبناء الشخصية مثل قراءة كتاب بشكل يومى بهدف تعزيز القدرات العقلية، وإضافة معلومات جديدة، ويراعى كتابة الأمور التى تشكل عائقاً فى تطوير الذات والشخصية على ورقة، والعمل على معالجتها، وأما بخصوص موضوع إدارة وتنظيم الوقت يكون من خلال وضع جدول زمنى منطقى يشمل جميع الأعمال والإنجازات التى تطلب منه بشكل يومى، وإنجازها دون هدر وتضييع فى الوقت، مع الحرص على الاستيقاظ مبكراً، مع تناول وجبة الإفطار، وأخذ قسط كافٍ من الراحة عند الشعور بالتعب والإرهاق، والاهتمام بالمظهر الخارجى، مع مراعاة تجنب الأشخاص المحبطين، واختيار الأصدقاء المتفائلين الذين يتمتعون بشخصية إيجابية، والتحلى بروح الفكاهة، وتكوين علاقات اجتماعية قائمة على الود والاحترام ومحبة الآخرين.

أحمد ياسر الكومى

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