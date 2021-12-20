بريد الوطن .. «الكهرباء» ترد على شكوى أهالي قرية الحطبة

بالإشارة إلى ما نُشر بجريدتكم بتاريخ 20 نوفمبر الماضى تحت عنوان «خلصنا من أسلاك الضغط العالى فى حوض الزعفران يا وزير الكهرباء»، بخصوص طلب أهالى «الحطبة»، شربين، بالدقهلية، تحويل أسلاك التيار العالى إلى كابلات أرضية، نتشرف بإحاطتكم علماً بأنه ببحث الشكوى تبين أن المنطقة المراد إخلاؤها يمر بها تفريعة محول الحطبة (2) من مغذى الشناوى، خروج لوحة توزيع البلامون من محطة محولات الحصص، كما أن التفريعة المراد إخلاؤها تمر بأرض فضاء، ويوجد على جانبيها نهاية الكتلة السكنية على مسافة تزيد على 5 أمتار من محور الخط والجانب الآخر أرض زراعية، والشركة ليس لديها مانع من استبدال الخط الهوائى بكابل أرضى بالمنطقة المذكورة.

مهندس محمد أحمد عسل- رئيس مجلس إدارة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

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