رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. «الكهرباء» ترد على شكوى أهالي قرية الحطبة

كتب:

الوطن
10:19 م | الإثنين 20 ديسمبر 2021
د.محمد شاكر

د.محمد شاكر

بالإشارة إلى ما نُشر بجريدتكم بتاريخ 20 نوفمبر الماضى تحت عنوان «خلصنا من أسلاك الضغط العالى فى حوض الزعفران يا وزير الكهرباء»، بخصوص طلب أهالى «الحطبة»، شربين، بالدقهلية، تحويل أسلاك التيار العالى إلى كابلات أرضية، نتشرف بإحاطتكم علماً بأنه ببحث الشكوى تبين أن المنطقة المراد إخلاؤها يمر بها تفريعة محول الحطبة (2) من مغذى الشناوى، خروج لوحة توزيع البلامون من محطة محولات الحصص، كما أن التفريعة المراد إخلاؤها تمر بأرض فضاء، ويوجد على جانبيها نهاية الكتلة السكنية على مسافة تزيد على 5 أمتار من محور الخط والجانب الآخر أرض زراعية، والشركة ليس لديها مانع من استبدال الخط الهوائى بكابل أرضى بالمنطقة المذكورة.

        مهندس محمد أحمد عسل- رئيس مجلس إدارة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن .. كيفية تطوير الذات وبناء الشخصية

بريد الوطن .. غزوة بدر

بريد الوطن .. هَوَس البحث عن الآثار.. خراب بيوت و«جريمة»

بريد الوطن .. شقة ضمن المطلقات والحالات القاسية يا وزير الإسكان

بريد الوطن .. أحضان الوداع (قصة قصيرة)

بريد الوطن .. حالة عشق

بريد الوطن ..نحن وهم.. حول تداعيات أزمة الغواصات الفرنسية

بريد الوطن.. «الداخلية» ترد على شكوى سكان شارع حسن حلمى

بريد الوطن.. «حياة كريمة» لأهل الصعيد

بريد الوطن.. فلسفة وجود