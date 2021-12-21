ميار الببلاوي: الحجاب بالنسبة لي حياة أو موت.. و«نفسي أعمل دور أم»

أكدت الفنانة ميار الببلاوي، اعتزازها بحجابها الذي ارتدته منذ سنين، مشيرة إلى أنها ترفض الكثير من الأعمال الفنية بسبب الحجاب، الذي يقف عائقا أمام الدور المطلوب تأديته.

وقالت ميار الببلاوي، خلال حوارها مع «الوطن»، إن هناك من يعترضون على مشاركتها في أعمال فنية بسبب الحجاب، متابعة: «دى بقى النقطة الفاصلة بالنسبة لي، بمعنى أن الحجاب مبيعوقنيش خالص يعني يجي مثلا واحد يقولي والله كان عندي دور بس المشكلة في الحجاب، فقوله طب طظ في الدور».

أعمال ميار الببلاوي بالحجاب

وتابعت الببلاوى، أن حجابها أهم من عملها، قائلة: «أنا حجابي وبعدها موتى»، مشيرة إلى أنها لن تتنازل في هذا الأمر، ولكنها تستطيع أن تطوع الحجاب ليناسب الدور كما فعلت في مسلسل بنسيون الذي جسدت فيه دور فلاحة.

وأضافت أن هناك أكثر من دور قدمتهم بالحجاب، ومنهم الحاجة تقى، وعلى الرغم من أن مشاهدها كانت داخل المنزل إلا أنها تمكنت من صناعة ستايل خاص بها بالحجاب داخل المنزل، وكذلك مسلسل جراب حوا، الذي شاركت فيه هو الآخر بالحجاب، ولم يشعر أحد أنها قدمته بطريقة لا تتناسب مع الدور.

ميار الببلاوي ترغب في أداء دور الأم

وأشارت الببلاوي إلى أنها لا تتمكن من المشاركة في الأعمال الفنية بسهولة، موضحة: «بيقولولي أنتي في سن محير لا عارفين نخليكي بنت ولا أم، فقولتلهم لا أنا أم لابن عنده 21 سنة فعايزة أبقي أم حابة أعمل دور الأم أنا مش صغيرة أنا في آخر الأربعينيات».