عماد النحاس يمنع لاعبي المقاولون من الاعتراض على حكم مباراة الزمالك

حرص عماد النحاس مدرب فريق المقاولون العرب على حماية الحكم محمود عاشور من هجوم لاعبي ذئاب الجبل عقب مباراة الزمالك بعد اعتراضهم عليه بسبب مطالبتهم بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

هجوم لاعبي المقاولون على الحكم محمود عاشور

وتوجه أكثر من لاعب من نادي المقاولون نحو محمود عاشور عقب نهاية المباراة، معترضين على الحكم بعد تجاهله العودة لتقنية الفيديو في لقطة سقوط مهاجم المقاولون العرب في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

فوز الزمالك على المقاولون العرب

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