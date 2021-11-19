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محمود مسلم

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب اليوم في الدوري المصري

كتب:

علي سمير
08:59 ص | الجمعة 19 نوفمبر 2021
موسيماني

موسيماني

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ ياسر إبراهيم ـ حمدي فتحي ـ حسام حسن ـ محمد شريف ـ وليد سليمان ـ أيمن أشرف ـ بدر بانون ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ علي معلول ـ بيرسي تاو ـ أكرم توفيق ـ لويس ميكيسوني ـ محمد هاني ـ أحمد عبد القادر ـ عمار حمدي.

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