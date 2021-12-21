6 غيابات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب بالدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على المقاولون العرب، في اللقاء المقرر له الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز، لنسخة الموسم الجاري 2021-2022.

ويعاني الزمالك في مباراة اليوم، ضد المقاولون العرب، من غيابات عديدة تهدد موقفه في ترتيب الدوري المصري الممتاز، وهو ما قد يؤثر على نتيجة اللقاء؛ إذ يغيب عن الفارس الأبيض 6 لاعبين لأسباب مختلفة.

لمزيد من التفاصيل.. من هنا