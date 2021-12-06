عضو مجلس إدارة المقاولون العرب: أنهينا 60% من مشروع السد التنزاني

قال المهندس حسام الدين الريفي، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن إشراف شركتهم على بناء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا، يمثل شرفًا كبيرًا لهم، موضحا أنه كمهندس رفقة مهندسي الشركة لم يشهد جيلهم بناء السد العالي في مصر، ولهذا يرون في هذا السد فرصة لينالوا نفس شرف آبائهم وجدودهم حينما شاركوا في بناء السد العالي، من خلال المشاركة في بناء السد التنزاني.

نقل الخبرات البنائية

وأضاف «الريفي»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ومن تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه لولا دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية، لما كانت ستستطيع شركتهم نقل خبراتها البنائية والمعمارية خارج الحدود المصرية لدولة مثل تنزانيا ودول أخرى.

وكشف عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن أن الشركة نجحت حتى الآن في الانتهاء من تنفيذ أكثر من 60% من مجمل أعمال هذا السد، موضحا أن إدارة المشروع تسير بشكل جيد نحو إنهائه في الوقت المخطط له.

3 سنوات للحصول على مشروع السد التنزاني

وأشار المهندس إلى أن الشركة اجتهدت بشكل كبير للحصول على المشروع قبل حوالي 3 سنوات، موضحا أنهم تخطوا تحديات كبيرة للغاية حتى حصلوا على هذا المشروع، الذي يمثل في الأساس تحدي يحاولون النجاح به.

وأردف أن صناعة المقاولات في مصر تطورت بشكل كبير جدًا، خلال الخمس سنوات الأخيرة، موضحا أن هذا ما ساعد بشكل كبير على فوز الشركة بهذا المشروع الضخم بالنسبة لدولة تنزانيا، «شرف كبير أوي لأي حد يشارك في المشروع ده».

وواصل: «دخول شركتنا لأفريقيا ونقل خبراتنا اللي خدناها في مصر لدول أفريقيا، كان السبب فيها بالأساس الخبرات اللي اكتسابناها بعد المشاركة في مشروعات قومية كبيرة تم تنفيذها في مصر، خلال السنوات الأخيرة».