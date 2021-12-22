«الاتصالات»: جوائز تصل لمليون جنيه للفائزين في «الفرصة»

علق الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع، على مسابقة «الفرصة» أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة في الوطن العربي، قائلا إن مسابقة الفرصة يتوقع أن يكون أثرها كبيرا على الشركات الناشئة في مصر، موضحًا أن الوزارة سوف تقدم جوائز تصل لمليون جنيه ومقر للشركة الناشئة في مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «عثمان» خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الثلاثاء، أن أحد المحاور الثلاثة لاستراتيجية الوزارة هو محور ريادة الأعمال التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونتاج هذا المحور يقيس تأثيره هو مشهد الشركات الناشئة في مصر، التي يتم وصفها بمجموعة من العوامل مثل عدد الشركات وحجم التوظيف بها وعدد الصفقات الاستثمارية وحجم الاستثمارات.

تطور الشركات الناشئة في مصر

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بلغ العام الماضي 190 مليون دولار، وحاليا وصل حجم الاستثمارات هذا العام لنصف مليار دولار، «الشباب المصري كالعادة أبهر العالم وعاملين شركات مميزة جدا ولحد النهاردة جذبوا استثمارات بـ 500 مليون دولار ونطمح تصل لمليار دولار وأكثر في السنوات المقبلة».

جوائز مسابقة الفرصة

وكشف أن وزارة الاتصالات تسعى لبناء بيئة مناسبة لرواد الأعمال في كل المحافظات قائلا: «وقعنا مع مشغل عالمي ليدير أحد مراكز رعاية رواد الأعمال»، موضحًا أنهم سيقدمون العديد من الجوائز للمشاركين، حيث يمنحون 180 ألف جنيه بشكل نقدي وعيني للفائز الأول في كل حلقة، أما أصحاب المراكز الثانية فسوف يحصلون على جوائز بخدمات تدريبية بقيمة 30 ألف جنيه، لتحسين نموذج العمل وتدريب الفرق العاملة لديهم، كما أن هناك هناك حلقة خاصة في مسابقة الفرصة لقطاع الإلكترونيات، والفائز فيها سيحصل على دعم عيني ونقدي بمليون جنيه وتوفير مكتب لإنشاء شركة ناجحة في مدينة المعرفة في العاصمة الجديدة.