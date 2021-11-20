لميس تكشف عن آخر موعد للتقديم لمسابقة «رواد الأعمال»

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، أنه تبقى أسبوع واحد فقط على التقدم لمسابقة «رواد الأعمال»، عبر برنامج «الفرصة في كلمة أخيرة»، الذي يذاع قريبًا، ومن المتوقع أن يكون أسبوعيا.

وأضافت الحديدي خلال تقديم حلقة اليوم السبت، من برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»: «فاضل أسبوع واحد وتنتهي فرصة التقدم بالمشروعات للمسابقة، وتحديدا في الثامن والعشرين من نوفمبر وفقا لشروط المسابقة».

اهتمام كبير بريادة الأعمال

وتابعت بأن برنامجها يولي اهتماما كبيرا بمجال ريادة الأعمال، موجهة الشكر لكل المتقدمين للمسابقة: «نشكر كل من تقدم في المسابقة، وهو إقبال كبير جدا يعكس وجود شركات ونماذجا لريادة الأعمال في مصر، لكنها تبحث عن الفرصة».

شروط التقدم للمسابقة

وفي وقت سابق، أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، الشروط الخاصة بالتقدم في المسابقة، ووصفتها بأنها أكبر مسابقة تليفزيونية لرواد الأعمال في الوطن العربي.

وذكرت أن هذه الشروط تتمثل في أن يكون مقر الشركة في مصر، على أن تكون مصرية بنسبة 51% على الأقل، وألا يتجاوز تأسيسها 3 سنوات، وأن تكون بدأت بالفعل المشروع على الأرض أو طرحت منتجًا بشكل تجريبي.

ومن الشروط أيضًا، أن تكون فكرة المشروع جديدة، أو يمثل حلا لمشكلة أو يخدم الاقتصاد المصري، وأن يكون أحد المؤسسين الممثلين للمسابقة في البرنامج حاصلا على مؤهل متوسط، وأن يتفرغ صاحب المشروع، لحضور تصوير الحلقات في أي وقت في الفترة بين نوفمبر ومارس، إذا اجتاز المشروع مرحلة التصفيات الأولية والتصفيات الثانية.