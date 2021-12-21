رغم ظهور أوميكرون.. وزير التعليم: الأمور مستقرة والامتحانات في موعدها

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، مدى إمكانية إقدام الوزارة على تعطيل الدراسة بسبب متحور «أوميكرون»، خاصة بعد ظهور حالات في مصر، إذ قال «كل الأمور مستقرة، والامتحانات في موعدها، ولدينا كل الخطط»، موضحًا أن مصر انتقلت من المركز رقم 106 لـ 72 خلال التصنيف العالمي للتعليم، كما أن فنلندا أشادت بالنظام التعليمي الجديد الذي تم تطبيقه في مصر منذ عام 2018.

شوقي: البنك الدولي واليونيسيف أشادا بنظام التعليم في مصر

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البنك الدولي واليونيسيف، أشادا بنظام التعليم في مصر، خلال معرض «إكسبو بدبي»، وهذه الجهات تقوم بتقييم التعليم بناء على أكثر من 130 معيارًا، ومصر رقم 1 في أفريقيا، وفي الدول العربية رقم 5، كاشفًا في الوقت ذاته، الجدل الذي حام حول منهج الصف الرابع الابتدائي، إذ قال «هدفنا تشجيع الطلاب على الابتكار وليس الحفظ، وننمي في الأطفال مهارات أخرى تقوم على الفهم».

المعلم المصري راق جدا ولن يستقيم التعليم إلا بالوثوق في المعلمين

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المعلم المصري راق جدا ولن يستقيم التعليم إلا بالوثوق في المعلمين، فوزارة التعليم تطبق نظام تعليم جديدا له نظريته وفلسفته، وليس من المفترض على المستقبلين للخدمة التدخل في التفاصيل، ولابد من ترك الأمر لمن له العلم في هذا الملف من القائمين على تطوير التعليم، مستنكرًا تدخل غير المختصين في ملف تطوير التعليم، «عدينا كل الخطوط الحمراء فى أشياء نتدخل فيها لا يجب أن نتدخل فيها».

شوقي: الامتحانات ثقافة قديمة غالبة علينا

وتابع: « كل ده يضر بالتعليم كثير والمسئولين عن التعليم هم اللي درسوا الحاجات وبيعملوها وما يحدث بسبب السوشيال ميديا، وأولياء الامور يتدخلون فى سياسية التعليم، وذلك قد يؤذي التلاميذ»، فنظام التعليم الجديد أشبه بنظام التعليم في فنلندا من حيث عدم وجود امتحانات، «فكرة المذاكرة عندنا أننا نذاكر في كل وقت والامتحانات ثقافة قديمة غالبة علينا، والنظام الجديد اللي بنقدمه شبيه بفنلندا التي لا تستخدم الامتحانات من الأساس».