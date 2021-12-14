طارق شوقي يبحث مع «البنك الدولي» سبل تطوير التعليم المصري

ناقش الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خلال اجتماعه مع جايمن سافيدرا مسؤول التعليم بالبنك الدولي، بعض الموضوعات المشتركة الخاصة بتطوير العملية التعليمية في مصر.

وزير التعليم يناقش ملفات التعاون مع الإمارات

كما اجتمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع الشيخ عمار الملحق الثقافي بسفارة الإمارات بالقاهرة؛ لمناقشة بعض ملفات التعاون بين الجانبين.